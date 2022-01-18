وفاة مسن فلسطيني متأثراً بإصابته خلال تظاهرة في الضفة الغربية

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أفادت مصادر فلسطينية بوفاة مسن فلسطيني، أمس، متأثراً بإصابته خلال تظاهرة في الخليل جنوب الضفة الغربية في الثامن من الشهر الجاري. وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحافي، أن المسن سليمان الهذالين، 75 عاماً، توفي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل. وبحسب مصادر محلية فإن الهذالين كان أصيب برضوض جراء اعتداء قوات من الجيش الإسرائيلي عليه، ومن ثم تعرضه للدهس من مركبة عسكرية خلال مواجهات أعقبت تظاهرة شعبية. وأوضحت المصادر أنه كان أصيب في الرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج، إلى حين الإعلان عن وفاته أمس.

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