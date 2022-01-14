واشنطن تسعى لتوسيع نطاق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتحدة أول من أمس، أنها ستقترح على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعدما أطلقت أخيراً صواريخ بالستية في تجارب تنتهك القرارات الأممية الصادرة بحقها. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في تغريدة على تويتر إن «الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ بالستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي».

وأتت هذه التغريدة بعيد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.

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