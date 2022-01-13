سورية: تفجيرات بأحزمة ناسفة في ريف حلب

المصدر: دمشق - د ب أ

شهدت مناطق ريف حلب بسورية ثلاثة تفجيرات اليوم الخميس اثنان منهما بأحزمة ناسفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال مصدر في الشرطة الحرة التابعة للمعارضة السورية في ريف حلب الشمالي لوكالة الأنباء الألمانية " فجر شخصان بأحزمة ناسفة وبتوقيت متزامن نفسيهما، فقد فجر الأول نفسه في أمام مدخل جراج الحافلات وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي ما أدى لمقتله وإصابة طفلين بجروح أحدهما في حالة حرجة.

وأضاف المصدر، "بعدها بخمس دقائق فجر انتحاري آخر بحزام ناسف نفسه أمام بوابة مقر تابع لجيش الإسلام ، قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى لمقتله وإصابة شخص بجروح ".

وأضاف المصدر الذي يعمل في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أن " عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة في حي العصيانة في مدينة أعزاز ما أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة ".

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