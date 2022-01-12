راكب يقتحم قمرة قيادة طائرة ركاب أمريكية خلال الاقلاع وحاول القفز من النافذة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية «أمريكان إيرلاينز»، إن راكبا اقتحم قمرة القيادة لطائرة تابعة للشركة في مطار في هندوراس وألحق أضرارا بالطائرة أثناء إقلاعها إلى ميامي قبل أن يتم احتجازه.

وقالت «أمريكان إيرلاينز» في بيان إن أفراد الطاقم تدخلوا وألقت السلطات القبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، لافتة إلى «أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات».

وأضاف البيان أن الشركة «تحيي أفراد طاقم الطائرة المتميزين على مهنيتهم ​​في التعامل مع موقف صعب».

وقالت شركة الطيران إن الطائرة المتضررة، وهي من طراز بوينج 737-800 وكان على متنها 121 راكبا وستة من أفراد الطاقم، هبطت في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا بهندوراس.

وذكرت شبكة ABC News الأمريكية أن المشتبه به ركض في الممر النفاث إلى قمرة القيادة، مما أدى إلى إتلاف أدوات التحكم في الطيران، وحاول القفز من نافذة مفتوحة بينما حاول الطيارون إيقافه.

وتم إيقاف الطائرة المتضررة في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا بهندوراس، وفقًا لـ ABC، التي ذكرت أن الركاب استقلوا رحلات لاحقة.

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