مصر..غرق سيارة في مياه النيل..إنقاذ 14 واختفاء 7 أشخاص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وقع حادث أليم، بالقرب من منطقة منشأة القناطر، في مصر بغرق سيارة ربع نقل داخل مياة النيل، وكشفت مصادر امنية أن الحادث أسفر عن غرق اثنين وإنقاذ 14 شخصًا، بينما ظل هناك مفقودين وصل عددهم إلى 7 أشخاص.

ويرجع سبب الحادث، إلى تلف الفرامل الخاصة بالسيارة التي تحمل الركاب، وخلال محاولات السائق إيقافها، زحفت لتصل إلى حدود جسر النيل، ثم وقعت في مياهه.

وجرى التحفظ على قائد السيارة، وعمال المعدية، لحين التحقيق في الواقعة، مع البحث المكثف عن السيارة والمفقودين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news