الصين تؤكد دعم كازاخستان بقوة في الحفاظ على الاستقرار ووقف العنف

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، إن الصين، بصفتها شريكة استراتيجية دائمة لكازاخستان، مستعدة لدعم الدولة بقوة في الحفاظ على الاستقرار، ووقف العنف، في هذه الفترة الحرجة في ما يتعلق بمستقبل كازاخستان.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، صرّح وانغ بذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي. وكانت الحكومة الصينية أعربت، يوم الجمعة الماضي، عن دعمها للتدخل العسكري، بقيادة روسيا، في كازاخستان، بهدف إنهاء التظاهرات المناهضة للحكومة، التي تهز الدولة الواقعة في وسط آسيا، منذ أيام. ويعتزم تحالف عسكري، تقوده روسيا، مناقشة الوضع في كازاخستان، في أعقاب الاضطرابات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

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