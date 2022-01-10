ماكرون يدعو إلى الحوار مع روسيا مع بداية رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بداية فترة رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى تبادل مكثف لوجهات النظر مع روسيا.

وقال ماكرون، على هامش زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي في باريس: «أعتقد أن على الاتحاد الأوروبي إجراء حوار مع روسيا». وأوضح ماكرون أن إجراء الحوار لا يعني تقديم تنازلات.

وكان ماكرون منفتحاً أيضاً على التحدث مع روسيا بشأن الاتفاقيات الجديدة للحد من مخاطر الصواريخ متوسطة المدى والأسلحة النووية.

كما أشار أثناء ذلك إلى إنهاء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بعد تخلّي الولايات المتحدة عن الأنظمة الأرضية القادرة على إطلاق أسلحة نووية متوسطة المدى. وأضاف أنه بسبب هذا «القرار الأحادي» لم تعد أوروبا مشمولة بالمعاهدة.

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