تبون: متربصون "من كوكب آخر" يرسمون صورة قاتمة عن الجزائر

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، إن بعض "المتربصين بالجزائر" أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون وجود أزمة نقص في المواد الغذائية بالمتاجر.

وأوضح خلال إشرافه على الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، أن "بعض المتربصين بالجزائر، كأنهم من كوكب آخر، حيث أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون بأن المواد الغذائية منعدمة على رفوف المتاجر" في الجزائر حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وحذر الرئيس الجزائري من "الإشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف بث الشك والريبة في نفوس المواطنين".

وعن المنظومة الصحية في البلاد، أكد تبون أن الجزائر "ليست الأفضل طبيا، ولكنها ليست في المراتب الأخيرة، كما يحاول البعض الترويج له".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، كالزيت والسكر، فيما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل طوابير طويلة أمام المتاجر الجزائرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news