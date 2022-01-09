أطلقوا النار على كل من يرونه.. قطاع طرق يقتلون العشرات في نيجيريا

المصدر: أبوجا - أ ف ب

قُتل 200 شخص على الأقلّ خلال عدة هجمات نفذّها مسلّحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، حسبما قالت متحدثة باسم الحكومة النيجيرية الأحد لوكالة فرانس برس.

وتشهد مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، ويقوم أفراد من عصابات إجرامية يطلق عليها اسم "قطاع طرق"، بعمليات قتل ونهب وخطف.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق: "إنها فاجعة. أكثر من 200 شخص دُفنوا... بسبب غزو قطاع الطرق".

أضافت الوزيرة: "نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم".

وتابعت: "أكثر من 10 آلاف باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين".

والسبت أكد أربعة من السكان لوكالة فرانس برس أن مسلحين اقتحموا منطقتي أنكا وبوكويوم على مدى يومين وقتلوا 140 شخصا على الأقل.

ووصل مئات المسلّحين على دراجات نارية وشنّوا هجمات على عشر قرى في منطقتي أنكا وبوكويوم الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على السكان ونهبوا وأحرقوا منازل، حسبما أكّد سكّان محلّيون.

وقال المواطن بابندي حميدو الذي يسكن قرية كورفا دانيا إن المسلحين الذين اقتحموا القرية كانوا يطلقون النار "على كل من يرونه".

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