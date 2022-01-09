شاهد.. نواب الصدر يرتدون "الأكفان" في جلسة البرلمان العراقي

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

عقد مجلس النواب العراقي الجديد الجلسة الأولى، صباح اليوم الأحد، وظهر نواب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يرتدون ملابس غريبة "الأكفان".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى.

وأضافت الوكالة أن طنواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان"، موضحة أنهم "ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع".

والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، المؤلف من 329 مقعدا، وبلغ عدد نوابه 73.

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