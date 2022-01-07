الأكاديمية الفرنسية ترفض إضافة كلمات بالإنجليزية إلى بطاقة الهوية الجديدة

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أكدت الأكاديمية الفرنسية أنها مستعدة للجوء إلى القضاء الإداري لإزالة كلمات مكتوبة باللغة الإنجليزية في النموذج المستقبلي لبطاقة الهوية الفرنسية، على ما قالت الأمينة الدائمة للأكاديمية، إيلين كارير دانكوس، لصحيفة «لو فيغارو». وقالت كارير دانكوس، التي تترأس هذه المؤسسة المعنية باللغة الفرنسية للصحيفة، إنّ «الأكاديمية كانت لفترة طويلة تعبّر عن آرائها من خلال تصريحات وبيانات كانت تلقى آذاناً صاغية، أما اليوم، فالتصريحات كلّها تضيع»، معتبرةً أنّ «ثمة حاجة إلى التدخل بشكل أو آخر». ورأت الأكاديمية أنّ هذا النموذج من الهوية، الذي صممته الحكومة، سيكون متعارضاً مع الدستور الذي ينصّ على أنّ «لغة الجمهورية هي الفرنسية»، في حال أضيفت كلمة Surname الإنجليزية إلى جانب كلمة Nom الفرنسية (وتعنيان اسم الشهرة)، أو عبارة Given names إلى جانب Prenoms، أي الأسماء الأولى من الاسم.

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