علاج الصلع مقابل أصوات الناخبين.. اقتراح مرشح يثير ضجة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول ■ (رويترز)

أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية لغطاً هذا الأسبوع بعد أن اقترح السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي العام إذ هلل بعض الناخبين لهذا الاقتراح بينما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي.

وقدم لي جاي ميونج حامل راية الحزب الديمقراطي هذا التعهد قائلاً إن قرابة 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر غير أن كثيرين منهم يلجؤون لشراء أدوية من الخارج أو يتناولون أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج. وأثار الاقتراح ردوداً عاصفة من جانب البعض وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفاً مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر يبدو فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلاً إنه أفضل مرشح «لشعركم». وجاء في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي «لنزرع لي جاي ميونج».

وقالت مواطنة كورية تدعى جيونج دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع نظمه حزب لي مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر إنها تخلت عن العلاج الطبي لأنه يتطلب أربعة ملايين وون (3325 دولاراً) خلال ستة أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.

لكن تعهد لي أثار انتقادات من جانب آخرين ووصفته المعارضة بأنه أحدث بند في برنامج لي الشعبوي. ووصفت آهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة المغمورين وطبيبة سابقة ومن أباطرة عالم البرمجيات، الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية التي انتهت فترة حماية براءاتها وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.

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