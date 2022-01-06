نتائج 70 % من ركاب طائرة في الهند إيجابية لفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د ب أ

رغم حاجة الركاب لتقديم نتائج اختبار كوفيد-19 سلبية لركوب الطائرات، جاءت نتيجة اختبارات نحو 70 % من ركاب رحلة من ميلانو إلى أمريستار، إيجابية لدى خضوعهم لاختبارات عقب وصولهم إلى الهند عصر أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين، أنه لدى هبوط الطائرة تم اختبار البالغين الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 160 مجددا، حيث جاءت نتائج 125 منهم إيجابية.

وأفادت محطة تلفزيون "إن.دي.تي.في." بأنه جرى وضع الركاب أصحاب النتيجة الإيجابية قيد الحجر الصحي المؤسسي، على الفور.

وبعد موجة تفشي ضارية ومميتة لفيروس كورونا العام الماضي، تراجعت الإصابات في الهند على مدار شهور، ولكنها زادت مجددا بشكل حاد لبعض الوقت.

وعلى مستوى الهند، جاءت نتيجة اختبارات كورونا إيجابية لنحو 91 ألفا، اليوم الخميس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم تسجيلها قد يكون أعلى.

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