توقيف عسكري مغربي سابق ارسل مقاطع مخلة لمسؤولة أممية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

مأوقفت الشرطة القضائية المغربية، عسكريا سابقا يناهز 60 سنة لتورطه في قضية إرسال صور وأشرطة إباحية مخلة إلى مسؤولة أممية.

وكانت المسؤولة الأممية، التي تشغل منصب مديرة في مكتب للأمم المتحدة بالرباط، قد سجلت شكوى بحق الرجل نهاية بعد تلقيها المقاطع المخلة عبر هاتفها المحمول. بحسب«هسبريس».

وحددت الأبحاث والتحريات المنجزة هوية الشخص المسجل في اسمه الهاتف الذي أرسلت منه تلك الصور والمحتويات الخليعة.

وتم توقيف المعني بالأمر، قبل أن يُفتح تحقيق قضائي معه لتحديد خلفيات وملابسات هذه القضية.

وترجح المعطيات الأولية أن إرسال تلك المحتويات كان بشكل عرضي دون أن يعرف أن الجهة المرسل إليها هي مديرة تنفيذية في مكتب للأمم المتحدة.

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