أحداث وصور.. تظاهرة ضد مشروع للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الأرجنتين

المصدر: مار ديل بلاتا (الأرجنتين)À أ.ف.ب

سار آلاف المتظاهرين والمدافعين عن البيئة والناشطين اليساريين، أول من أمس، أمام شواطئ منتجع مار ديل بلاتا ضد مشروع للتنقيب عن النفط قبالة ساحل الأرجنتين، المطلّ على الأطلسي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «النفط هو الموت»، و«بحر بلا ناقلات»، و«لا للتلوث». وقد ساروا على وقع قرع الطبول، بينما أدت راقصات عروضاً تتحدث عن الدفاع عن الحياة والبيئة.

وكانت حكومة الرئيس اليساري، ألبرتو فرنانديز، سمحت أخيراً بمرسوم بإجراء عمليات تنقيب زلزالية للشركة النروجية (إيكينور)، والشركة الأرجنتينية العامة (واي بي إف)، والشركة الهولندية البريطانية (شل)، في عرض البحر في الأرجنتين جنوب بوينس آيرس على بعد نحو 300 كلم عن الشواطئ التي تجذب ملايين السياح خلال الصيف. وقالت خولييتا التي شاركت في تنظيم الحدث ــ رفضت ذكر اسم عائلتها ــ لوكالة فرانس برس، إن هذه العمليات «تقتل حيوانات بحرية». وأكدت أن «خطر التعرض لحوادث وتلوث هو 100%، حسب دراسة أجرتها جامعة تانديل». وأضافت «إذا وقع حادث، فقد يصل التسرب النفطي إلى أوروغواي المجاورة». ونُظّمت مسيرات ضد المشروع في مدن ساحلية أخرى في الأرجنتين.

• المتظاهرون رفعوا لافتات كُتب عليها «النفط هو الموت»، و«بحر بلا ناقلات»، و«لا للتلوث».

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