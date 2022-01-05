تحرير مساحات واسعة في شبوة ومأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

انهارت جبهات ميليشيات الحوثي في غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب باليمن، على وقع التقدمات التي تحققها القوات المشاركة وضربات مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية المساندة لها، ووصول القوات اليمنية إلى مفارق طرق بين شبوة ومأرب والبيضاء.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات في شبوة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على مناطق "الصفراء والسليم والعلم والمنقاش" بمديرية عسيلان، فضلا عن السيطرة على مقر معسكر اللواء 163 مشاة، ومناطق أخرى.

وواصلت القوات تقدمها في منطقة حيد بن سبعان وتم قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين في حريب مأرب، فيما تواصلت التقدمات إلى ما بعد مفرق السعدي باتجاه بيحان العليا ومناطق عدة.

ولقيت قيادات حوثية بارزة مصرعها في جبهات شبوة، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات أدت لتدمير آليات قتالية حوثية بينها راجمات صواريخ كاتيوشا في بيحان، ومنصة إطلاق صواريخ باليستية في عقبة القنذع على تخوم محافظة البيضاء، ووقع العديد من الحوثيين أسرى لدى القوات اليمنية المشتركة في الصفراء والسليم.

وأسقطت الدفاعات الجوية في شبوة طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه النقوب بعسيلان، فيما وصلت مزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة عتق عاصمة شبوة للمساندة في عملية التحرير الجارية في بيحان.

وفي مأرب، وعلى وقع انتصارات شبوة، تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف، من تحرير كامل منطقة البلق الشرقي والأعلى، في المحور الجبلي، كما حررت مناطق "نقعة ولظاة والاعيرف والغريقات" في المحور الرملي، بجنوب المحافظة، وواصلت القوات التقدم نحو معسكر ام ريش، ومنطقة ملعاء في الجوبة، وسط انهيار جبهات الحوثيين في تلك المناطق، وتسليم أعداد من عناصر الحوثي أنفسهم للجيش اليمني والقبائل، بينهم قائد جبهة البلق في صفوف الميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة والدقيقة على مواقع حوثية، ما خلف تدمير 8 آليات قتالية بينها عربات مدرعة، وخلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف مخازن أسلحة وورش تركيب الطائرات المسيرة المفخخة في مواقع جنوب وشمال العاصمة صنعاء، كما استهدفت مخزن أسلحة حوثي في مديرية شدا بصعدة، وتجمعاً لآليات قتالية حوثية كانت تهدد المدنيين في محيط حيس بالحديدة.

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