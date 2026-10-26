الإمارات تُدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف مناطق في السعودية

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة بصواريخ باليستية.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.