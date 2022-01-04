المغرب يعلن تسجيل أول وفاة بـ«أوميكرون»..سيدة ستينية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون».

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة المغربية، معاذ المرابط، إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا، مشيرا إلى أن متحور «أوميكرون» شرع في الانتشار في المغرب وبات يهمين على مجمل الإصابات.

وأضاف أن «هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش»، موردا أنه جرى تسجيل أول حالة وفاة في المغرب بهذا المتحور الجديد، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعاني من مجموع

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news