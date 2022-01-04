منظمة الصحة العالمية: أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي

المصدر: عواصم - رويترز

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن مزيدا من الأدلة تُظهر أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، قال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود إن من السابق لأوانه تحديد ذلك لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.

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