فاوتشي يأمل في عودة أميركا إلى الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه إذا تم تطعيم المزيد من الأميركيين، وحصولهم على جرعات تعزيزية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس. وتابع فاوتشي على قناة «إيه بي سي»، أنه نأمل أن يجري تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص، منوهاً بأن التطعيم سيساعد كثيراً، عندما يتراجع معدل الإصابة بمتحور أوميكرون إلى مستوى منخفض، في الحفاظ على مستوى منخفض «بما يكفي بحيث لا يعطل مجتمعنا واقتصادنا وطريقة حياتنا».

وأضاف «آمل أنه مع اقترابنا من فبراير ومارس وما بعدهما، أن نكون عند هذا المستوى من السيطرة»، موضحاً أنه لا يتنبأ ولكنه يعرب عن أمله الشخصي. وبلغت الجائحة مستويات جديدة صادمة، مدفوعة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس «كورونا».

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