الكويت توقف جميع المناسبات الاجتماعية في الاماكن المغلقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عادت الكويت إلى أجواء التشدد مجددا في إجراءات التعامل مع الفيروس ومتحوراته، الاتفاع في عدد الإصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة الايام الماضية.

وقرر مجلس الوزراء وقف إقامة المناسبات الاجتماعية مؤقتا التي تقام في الأماكن المغلقة بأنواعها كافة، اعتبارا من الأحد المقبل حتى 28 فبراير المقبل، على أن يُراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه، بحسب صحيفة «القبس».

كما قرر مجلس الوزراء إلزام جميع القادمين إلى البلاد إجراء فحص pcr قبل الوصول بـ72 ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).

وكشفت مصادر حكومية لـ القبس أن قرار منع إقامة المناسبات يشمل أي مكان مغلق تحصل فيه تجمعات، بما فيها مناسبات العزاء في أماكن مغلقة وتجمعات الدواوين، لكنه لا يشمل المخيمات والمباريات.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء، في الوقت الذي طالبت وزارة الخارجية المواطنين الموجودين في عدد من دول أوروبا بالعودة إلى البلاد، وعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي متحور «أوميكرون».

أبلغت مصادر صحية صحيفة «القبس» بأن وزارة الصحة حصلت أخيراً على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التعاقد المباشر؛ لتوفير لقاح كورونا للأطفال مع شركة «فايزر»، وتوريد 200 ألف جرعة بقيمة 6 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 1.8 مليون دينار، تمهيداً للبدء بتطعيم الفئة من 5 إلى 11 سنة.

المناسبات الممنوعة: الدواوين، العزاء، الأعراس، المؤتمرات، الحفلات.

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