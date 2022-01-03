متحور«كورونا» الأكثر انتشارا في مصر حاليا..«الوعي وليس الذعر»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت السلطات الصحة المصرية عن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد من بين متحورات فيروس كورونا.

ونقلت بوابة «أخبار اليوم» عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، قوله : أن المتحور السائد في البلاد حاليا هو المتحور «دلتا» وليس «أوميكرون» الذي تسبب في زيادة أعداد الإصابات في الكثير من دول العالم.

ودعا رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى تهوية الأماكن التي يضطر عدد من البشر التجمع بها، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع الوضع الوبائي بشفافية وحال ظهور حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» سيتم الإعلان عنها.

ونفى المسؤول المصري أن يكون متحور «أوميكرون» سببا للرعب، لكنه في الوقت ذاته سريع الانتشار، مؤكدا أن القيادة السياسية وفرت كل أنواع اللقاحات والأدوية للمصريين، كما طمأن المواطنين بأنه كلما زادت متحورات الفيروس كلما قلت شراسته.

وأطلق حسني على المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا «مرحلة الوعي وليس الذعر»، مشددا على أهمية تجنب التجمعات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث هناك تخوف من أن برودة الطقس تقلل من التهوية الطبيعية، فتحدث الإصابات العائلية.

وانتقد حسني تسمية ما يعرف بموجات فيروس كورونا، قائلا لأنها لم تعد فكرة علمية، موضحا أن بلاده في مرحلة ثبات في أعداد الإصابات، وقد تشهد زيادة في أعداد الإصابات الفترة المقبلة بسبب التغيرات الجوية.

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