12 قتيلاً على الأقل في تدافع بضريح ديني في الهند

المصدر: ا ف ب

لقي 12 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع فجر السبت في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، بحسب ما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إنّ «ما لا يقلّ عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وقد يكون عدد القتلى أكبر إذ إنّ الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلّة كان مزدحماً بمصلّين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد».

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