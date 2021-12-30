إذلال منتهكي قواعد فيروس كورونا علنا في الصين

المصدر: بكين -د ب أ

تم إذلال ما لا يقل عن أربعة من منتهكي القواعد الصارمة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا في الصين علنا في مدينة في جنوب البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إنه تم عرض المتهمين في موكب وهم يرتدون بذلات واقية بيضاء أمام حشد كبير من الناس في مدينة جينجشي بمقاطعة جوانجشي التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتم اتهام الأشخاص الأربعة بمساعدة مهاجرين غير شرعيين في عبور الحدود من فيتنام القريبة. ومنذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، تم غلق الحدود الصينية بسبب المخاوف من دخول حالات إصابة بالفيروس.

وأظهرت مقاطع فيديو قصيرة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء المشتبه بهم وهم يحملون لافتات لصقت عليها صورهم وأسماءهم بينما يتم اقتيادهم عبر شوارع مزدحمة، حيث يقود حارسان أمنيان كل واحد منهم. وتمت حماية الموكب بواسطة العشرات من عناصر الشرطة وكان بعضهم يحملون السلاح.

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