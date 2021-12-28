بوتين يعلن خبراً ساراً عن لقاح "سبوتنيك V"

المصدر: موسكو - متابعات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه اعتماداً على بحوث قام بها معهد "غاماليا " لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، فإن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا قادر على تحييد متحور أوميكرون.

وقال بوتين خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية: "لقد تحدثت مع رئيس معهد غاماليا وهم أجروا دراسة تؤكد قدرة سبوتنيك V على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".

وأضاف – بحسب ما نقلت عنه "آر تي عربية" - أن مدير المعهد أخبره بأن الأبحاث السريرية وحدها يمكن أن تعطي إجابة نهائية حول مدى فعالية هذا اللقاح، لكن مستوى التحييد عال للغاية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news