السيسي يمازح معيط وهالة السعيد: «والله العظيم في حالة اكتئاب دائم» (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال افتتاحه، الثلاثاء، أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

وقال السيسي: «والله العظيم الدكتور معيط في حالة اكتئاب دائم وهنخلص عليه باللي بنعمله فيه".

وأضاف الرئيس المصري: "والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أيضاً .. أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطيفة وخلاص.. وتقول مفيش شغل، أنت هتموتنا يعني ولا إيه!".

وشهد السيسي الاحتفال بافتتاح أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها بـ «أسبوع الصعيد» .

ويعد هذا المصنع من أهم الصروح العملاقة في صعيد مصر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن يوميا من الأمونيا واليوريا المحببة، وبلغت تكلفة التطوير أكثر من 11.6 مليار جنيه .



الرئيس #السيسي: وزير المالية في حالة اكتئاب دائم وهنخلص عليه باللي بنعمله فيه#eXtranews pic.twitter.com/d8yJxbx3UW — eXtra news (@Extranewstv) December 28, 2021

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