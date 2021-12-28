مشاجرة بالأيدي داخل البرلمان الأردني بسبب "كلمة" (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

نشبت حالة من الفوضى واندلع عراك بالأيدي تحت قبة البرلمان الأردني، مع بدء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس.

وتطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من التعديل، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم…".

وبدأ النقاش حول إضافة كلمة الأردنيات، وما وإذا كانت ضرورة أم زيادة لغوية.

وعندها احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة لِتتطور إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الاشتباكات وقعت عندما قال رئيس البرلمان عبدالكريم الدغمي للنائب سليمان أبو يحيى «اخرس»، واتهم آخر بأنه «يصب الزيت على النار».

وقرر الدغمي رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة في ظل الاشتباكات بالأيدي بين النواب، إلا أن الموقف تكرر مرة أخرى مع استئناف الجلسة، حيث حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، ما دفعه إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى غد الأربعاء.



رغم ان المنظر غير حضاري، ولكن يحسب للبرلمان والاعلام الاردني نقله واقعة المشاجرة كاملة دون حجبها لتمكين الشعب من عيش تفاصيل الحادثة..

انصح بتجهيز حلبة مصارعة بوسط البرلمان لتمكين المتابعين من مشاهدة اي مشاجرة مستقبلا مع ضرورة منع تفريق المتشاجرين



pic.twitter.com/lN349iaj3y — ahmad Alsalami (@ah_alsalami) December 28, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news