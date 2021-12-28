تباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين

المصدر:
  • بكين ■ رويترز
التاريخ:

قال مكتب الإحصاءات، أمس، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر، جراء هبوط أسعار بعض المواد الخام، وتعثر سوق العقارات، وضعف طلب المستهلكين.

وارتفعت الأرباح 9.0% على أساس سنوي في نوفمبر، لتصل إلى 805.96 مليارات يوان (126.54 مليار دولار)، وهو ما يقل كثيراً عن المكاسب التي بلغت 24.6% في أكتوبر.

وقال مكتب الإحصاءات إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر ارتفعت 38.0% على أساس سنوي إلى 7.98 تريليونات يوان، وهو أبطأ من الزيادة المسجلة في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، التي بلغت 42.2%.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسة.

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