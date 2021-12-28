تباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين

المصدر: بكين ■ رويترز

قال مكتب الإحصاءات، أمس، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر، جراء هبوط أسعار بعض المواد الخام، وتعثر سوق العقارات، وضعف طلب المستهلكين.

وارتفعت الأرباح 9.0% على أساس سنوي في نوفمبر، لتصل إلى 805.96 مليارات يوان (126.54 مليار دولار)، وهو ما يقل كثيراً عن المكاسب التي بلغت 24.6% في أكتوبر.

وقال مكتب الإحصاءات إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر ارتفعت 38.0% على أساس سنوي إلى 7.98 تريليونات يوان، وهو أبطأ من الزيادة المسجلة في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، التي بلغت 42.2%.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسة.

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