السودان: إصابة 58 من رجال الشرطة في تظاهرات السبت

المصدر: القاهرة ■ رويترز

نقل التلفزيون الرسمي عن السلطات السودانية قولها أمس، إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في تظاهرات أول من أمس (السبت)، احتجاجاً على الحكم العسكري، وأضافت أن الغاز المسيل للدموع استخدم فقط للتصدي لهجمات على منشآت ومركبات أمنية.

وتابع بيان لجنة أمن الخرطوم أنه تم اعتقال 114 شخصاً واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد احتجاجات السبت، وهي الأحدث في سلسلة احتجاجات على أحداث يوم 25 أكتوبر، التي أوقفت فترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية.

وقال مسعفون مرتبطون بالحركة الاحتجاجية في وقت سابق، إن عنف قوات الأمن تسبب في إصابة 178 من المتظاهرين، منهم ثمانية أصيبوا بذخيرة حية. وقال المسعفون إن 48 شخصاً على الأقل قتلوا في حملات على المحتجين.

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