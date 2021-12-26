سلطنة عمان تشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخولها

المصدر: مسقط - وام

قررت اللجنة العمانية العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ وإلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور، وهي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

كما أكدت اللجنة وفقا لوكالة الأنباء العمانية ..أن التطعيم شرطٌ للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة.

وذكرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أنه "تقرر عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية لفحص... لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".

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