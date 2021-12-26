هجوم إرهابي في بوركينا فاسو.. 41 قتيلا والحكومة تعلن الحداد

المصدر: أبيدجان - أ ف ب

أعلنت سلطات بوركينا فاسو مساء السبت مقتل 41 شخصا من مدنيين وعسكريين في هجوم نفذه إرهابيون الخميس في شمال البلاد التي أعلن رئيسها روش مارك كريستيان كابوري حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة.

وقالت الحكومة في بيان مساء السبت أن "بعثة تمشيط منطقة الكمين الذي نصبته جماعات مسلحة إرهابية ضد رتل من متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين الخميس 23 ديسمبر ... عثرت على 41 جثة"، موضحة أن رئيس البلاد أعلن "الحداد الوطني لـ48 ساعة".

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