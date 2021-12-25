القبض على مسلح داخل قلعة وندسور في بريطانيا

المصدر: وندسور - د ب أ

تمكن رجل مسلح من الوصول إلى قلعة وندسور الملكية البريطانية قبيل يوم عيد الميلاد، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه.

وأعلنت الشرطة في وادي التيمز اليوم السبت أن الرجل البالغ من العمر 19 عاما اخترق المنطقة الأمنية حول مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية حوالي الثامنة والنصف صباح اليوم.

وقالت المشرفة ريبيكا ميرز في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن العملية الأمنية بدأت على الفور وأن الرجل لم يدخل أي مبنى". ولم يذكر البيان نوع السلاح الذي كان يحمله المسلح.

وقال البيان إن أعضاء العائلة المالكة أبلغوا بالحادث، مضيفا أنه لم يكن هناك أي خطر على الجمهور.

وبسبب الوباء لا تقيم الملكة إليزابيث الثانية / 95 عاما/ أيام الأعياد ورأس السنة في مقرها الريفي في ساندرينجهام، شرقي إنجلترا، ولكن في قلعة وندسور.

واحتفلت الملكة بيوم عيد الميلاد وسط دائرة صغيرة مع أبنائها وهم الأمير تشارلز/ 73 عاما/ والأمير إدوارد / 57 عاما/ وابن عمها الأمير ريتشارد وزوجاتهم جميعا.

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