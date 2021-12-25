قتلى وجرحى في تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في إيران

المصدر: طهران - أ ف ب

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم السبت جراء تصادم شاحنة وحافلة صغيرة لنقل الركاب في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، وفق الإعلام الرسمي.

وقال قائد شرطة السير في المحافظة رضا دولتشاهي إن حادثا وقع على الطريق بين مدينتي الأهواز وخرمشهر، بين شاحنة لنقل الماشية وحافلة صغيرة للركاب «ميني باص» على متنها عمال، وفق وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وتبع ذلك اصطدام ثلاث مركبات إضافية بالشاحنة والحافلة، وفق المصدر نفسه.

وأضاف دولتشاهي أن «عدد الأشخاص الذي قتلوا في الحادث على الطريق القديم بين الأهواز وخرمشهر وصل إلى عشرة».

كما أدى الحادث إلى جرح 13 شخصا آخرين على الأقل، وفق ما نقلت «إرنا» عن متحدث باسم خدمات طوارئ خوزستان.

من جهته، أوضح المدير المساعد للهلال الأحمر الإيراني في المحافظة علي بهلوان أن القتلى هم سائق الشاحنة وأشخاص كانوا على متن الحافلة.

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