ترتيبات سودانية لإعادة سفراء تم إعفاؤهم من الخدمة

المصدر: الخرطوم - د ب أ

كشفت مصادر موثوقة عن ترتيبات لإعادة السفراء الذين تم إعفاؤهم من الخدمة، عقب قرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الـ25 من أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر ، لصحيفة "السوداني" ، إنه من المُتوقّع صدور القرار خلال اليومين القادمين.

وكان البرهان أعفي في 28 أكتوبر الماضي سفراء السودان في الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا من مناصبهم لرفضهم قراراته والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء.

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