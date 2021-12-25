أميركا: دعم إيران للمجموعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «دعم إيران للمجموعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا ودبلوماسيينا ومواطنينا في المنطقة، إضافة إلى شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى». جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وبحسب البيان، الذي صدر في وقت متأخر أول من أمس، يمثل تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن «انتهاكاً سافراً» لحظر فرضته الأمم المتحدة.

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