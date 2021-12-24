المملكة المتحدة تسجل أكثر من 122 ألف إصابة جديدة بكوفيد 19

المصدر: لندن -أ ف ب

سجّلت المملكة المتحدة الجمعة 122 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحوّرة أوميكرون.

ورصدت البلاد، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة، 137 وفاة إضافية خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 147,857 حالة، إضافة إلى 1171 حالة استشفاء، ما يمثل تسارعاً للعدوى.

وشددت ويلز وايرلندا الشمالية واسكتلندا قيودها الصحية والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد عيد الميلاد.

أما في انكلترا، فإن حكومة بوريس جونسون تحاول كسب الوقت معتمدة بشكل خاص على الدراسات التي تظهر انخفاضاً في حالات الاستشفاء مع المتحورة أوميكرون مقارنة بنظيرتها دلتا التي هيمنت حتى وقت قريب.

ورحبت المديرة العامة للوكالة البريطانية للأمن الصحي الدكتورة جيني هاريز بهذه الدراسات باعتبارها "منارة أمل لعيد الميلاد" موضحة أن السلطات تراعي في قراراتها تأثير الوباء على المستشفيات ولكن أيضاً على المجتمع ككل وبشكل خاص على اليد العاملة.

في لندن، أصيب شخص من بين عشرين بكوفيد قبل أسبوع، وفقًا للتقديرات. وتضررت العديد من القطاعات بشكل كبير، مما أدى إلى إغلاق شركات وإلغاء رحلات.

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