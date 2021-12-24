حريق في عبَارة يودي بحياة 30 شخصًا في بنغلاديش

المصدر: وكالات

اسفر حريق اندلع، اليوم الجمعة، في عبارة ركاب في نهر جنوبي بنغلاديش، عن وفاة 30 شخصًا حسبما أفاد مسؤولون.

وأوضح فريد الدين بويان، مسؤول بإدارة الإطفاء، إن الحريق اندلع في العبارة «إم في أبهيجان -10» ذات الطابقين في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، وكانت العبارة تسافر في نهر سوجاندا في منطقة جالكاثي، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دكا.

وأضاف المسؤول أنه يعتقد أن الحريق اندلع في غرفة محركات العبارة، وسرعان ما أتى على العبارة بالكامل، مما دفع العديد من الركاب إلى القفز في النهر، مؤكدا أن ما يقدر بنحو 300 راكب كانوا على متن العبارة وكانوا في طريقهم إلى منطقة بارجونا جنوبي البلاد قادمين من العاصمة دكا.

وأشار زوهار علي مدير المقاطعة إلى أن 67 راكبًا على الأقل أصيبوا بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى شي إي بنجلا في منطقة باريزال المجاورة.

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