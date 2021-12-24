وفاة 4 أفراد من أسرة مصرية واحدة في حادث بالسعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم في حادث مروع في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة من الأبناء، حيث ما زال أثنان من الأبناء بالعناية المركزة في مستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلى مستشفى الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته.

وبحسب عدد من الصحف التي نقلت الخبر، فإنه و بمراجعة صورة إقامة الأب تبين أنها تخص المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية «كنتاكى»، وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الشركة التى أكدت وجود المهندس المتوفى على رأس العمل، وتعهدت بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.

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