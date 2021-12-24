العراق.. وفاة أم وأطفالها الأربعة بالوسيلة الأكثر شعبية لتدفئة الفقراء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شرطة محافظة دهوك في شمال العراق، وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم المستخدم للتدفئة في قرية تابعة لمدينة عقرة، والفحم وسيلة شائعة وأساسية يستخدمها الفقراء للتدفئة في الشتاء.

وقالت الشرطة في بيان، إن «الأم توفيت مع 4 من أطفالها في عقرة جراء الاختناق بغاز الفحم المستخدم للتدفئة فجرا».

وأوضح البيان الذي نقلته قناة «السومرية»، أن «الحادث وقع في وقت متأخر من ليل الخميس، عندما نامت المرأة وأطفالها في قرية قوبكا بمنطقة غرداسين وماتوا بسبب غاز الفحم».

أشار بيان الشرطة، إلى أن «والد الأطفال لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث، إذ يعمل منتسبا في قوات البيشمركة».

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