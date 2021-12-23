بايدن مازال يأمل تمرير خطته للإنفاق الاجتماعي

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، إنه مازال يأمل أن يضمن تمرير مشروعه لخطّة ضخمة للإنفاق الاجتماعي في مجلس الشيوخ.

وكان السيناتور الديمقراطي جو مانشين المنتخب عن فيرجينيا الغربية قد وجّه ضربة قاصمة، الأسبوع الماضي، إلى خطّة بايدن المعروفة بـ«بيلد باك بيتر» (البناء من جديد على نحو أفضل)، والمقدّرة قيمتها

بـ1,75 تريليون دولار، بقوله إنه قد يحجم عن تأييدها.

غير أن بايدن كشف لصحافيين في البيت الأبيض أنه يعتقد أنه لايزال من الممكن إنعاش هذا المشروع الذي يشكّل محور أجندته الداخلية. وصرّح الرئيس الأميركي «مازلت أعتبر أنه من الممكن إتمام الخطّة.. أنا والسيناتور مانشين سننجز المهمّة».

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