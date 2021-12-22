السيسي: مصر الوحيدة اللي فيها ثقافة الواحد يخلف ومستني حد يصرفله على عياله

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحاول الآن تعويض ما فاتها على مدار 30 سنة ماضية على صعيد التنمية، مؤكدًا أنها قادرة على إنشاء العديد من المدن الجديدة، مثل الموجودة في الوقت الحالي، لكن الأمر يتعلق بثقافة السكن لدى المواطنين، وترك الأرض الزراعية والتوجه للمدن الجديدة، قائلًا: "البلد دي بس اللي فيها ثقافة الواحد يخلف ومستني حد يصرفله على عياله".

وأضاف السيسي، خلال كلمته، في مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط: "مش هنعمل بطاقات تموين للي بيتجوز.. مش قادر يصرف يعني؟".

كما تابع الرئيس السيسي: "أقول للمصريين ما نفعله في بلادنا هو محاولة، ليس والله إساءة لأحد، ولكن محاولة لتعويض ما فاتنا.. لو كانت الدولة المصرية على مدار 30 عامًا تصرف في المتوسط 30 مليار جنيه، تقريبًا في الـ7 سنوات نصرف متوسط تريليون جنيه أي نصرف في السنة الواحدة ما كنا صرفه في الـ30 سنة لمدة 7 سنوات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news