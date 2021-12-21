منظمة الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح "نوفافاكس" المضاد لكورونا

المصدر: جنيف - أ ف ب

وافقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء على لقاح لشركة "نوفافاكس" الأميركية ضد فيروس كورونا، المعد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية صادقت الإثنين على تسويق هذا اللقاح باسم نوفاكسوفيد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن هذا هو اللقاح العاشر المضاد لفيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.

وقالت المنظمة أن نوفافاكس ونوفاكسوفيد "مصنوعان باستخدام التقنية نفسها"، موضحة أنهما "يتطلبان جرعتين ودرجات حرارة مبردة بين 2 و8 درجات مئوية".

وفي وثيقة منفصلة أوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات "كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

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