الكويت: من لم يتلق الجرعة التنشيطية "غير محصن" ولا يستطيع السفر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية المتعمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير محصن، ما لم يتلق الجرعة التعزيزية التنشيطية من اللقاحات المعتمدة.

وأضاف المجلس خلال اجتماع استثنائي اليوم، أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 2 يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر لم تسمه، أنه في حالة مضي 9 أشهر على التطعيم فإن الشخص يعتبر غير محصن بالكامل وبالتالي لا يستطيع السفر كون شرط السفر للمحصنين بالكامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news