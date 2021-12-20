"طالبان" تزيل صور النساء من اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات

المصدر: كابول - د ب أ

بدأت حركة "طالبان" التي تتولى السلطة في أفغانستان إزالة صور النساء المستخدمة في اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات في العاصمة كابول.

وقالت السلطات المحلية في كابول، في بيان اليوم الاثنين، إن كل اللوحات الإعلانية والدعاية المخالفة سوف تزال. وجاء في البيان إنه يجب على أصحاب الأعمال التجارية اتباع "القيم الأخلاقية" في طباعة اللوحات الدعائية والإعلانات.

وتُظهر الصور التي تم مشاركتها على حساب تويتر الرسمي لمدينة كابول تغطية وجوه النساء بالطلاء أو خدشها من اللوحات الدعائية وواجهات صالونات التجميل أو محلات تفصيل الملابس.

وقال الناطق نعمت الله باركزي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنهم ملتزمون بالتحرك بعد قرار أصدرته الحكومة.

ومنذ استولت طالبان على السلطة، قيدت حقوق المرأة بشكل كبير. وفي كثير من الحالات لم يعد بإمكانهن العودة إلى وظائفهن. وجرى غلق اغلب المدارس الثانوية للفتيات.. وجرى قمع تظاهرات الشوارع من جانب ناشطات بشكل عنيف.

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