للمرة الثانية.. إصابة وزير الطاقة الجنوب إفريقي بـ«كورونا»

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

أصيب وزير الطاقة والموارد المعدنية الجنوب إفريقي جويدي مانتاشي بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث يعاني حاليا من أعراض خفيفة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئاسة القول في بيان اليوم الأحد إن الوزير روحه المعنوية جيدة ويخضع للعزل الذاتي.

وكان قد جرى العام نقل مانتاشي (66 عاما) للمستشفى العام الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويذكر أن جنوب إفريقيا سجلت حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت 26 ألف و976 حالة إصابة في 15 ديسمبر الجاري في ظل موجة تفشي رابعة للإصابات بسبب متحور أوميكرون.

كما أصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بفيروس كورونا في 12 ديسمبر الجاري، ويحرز تقدما الآن، وفقا لبيان سابق.

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