إيران تسجل أول إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة

المصدر: طهران - رويترز

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد إنها سجلت أول إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بينما حثت السلطات الإيرانيين على تلقي الجرعات التنشيطية في أكثر دولة تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط.

وقال كمال حيدري نائب وزير الصحة في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن المصاب بأوميكرون إيراني في أوسط العمر. وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل هذا الشخص الذي يعيش في طهران وعزل من خالطوه... هذه أول إصابة بالسلالة أوميكرون رُصدت في إيران".

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 131083 وفاة في حين ارتفع عدد الإصابات إلى ستة ملايين و170979 بعد تسجيل 1968 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتلقى أكثر من 50 مليونا من بين السكان وعددهم قرابة 85 مليون نسمة جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

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