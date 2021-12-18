توقيف 25 شخصاً يشتبه في تخطيطهم لعمليات إرهابية بالمغرب

المصدر: الرباط - أ ف ب

أكد مصدر رسمي مغربي لوكالة فرانس برس أن أجهزة الأمن أوقفت مطلع الشهر 25 شخصاً يشتبه في تأييدهم تنظيم "داعش" الإرهابي، في عدة مدن، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته إن عمليات التوقيف تمت خلال ديسمبر الجاري، تحت إشراف النيابة العامة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر الإرهابية.

وأشار إلى أنه تمت إحالة بعض هؤلاء الموقوفين أمام القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، فيما ستتم إحالة الآخرين لاحقا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن هذه التوقيفات أسفرت عن ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناسفة.

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