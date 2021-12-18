الجيش السوري يعترض رتل آليات أميركي في الحسكة

المصدر: دمشق - د ب أ

اعترض حاجز للجيش العربي السوري اليوم السبت رتل آليات للقوات الأميركية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأجبره على العودة من حيث أتى.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا ) أن "حاجزاً للجيش اعترض صباح اليوم رتلاً من خمس عربات عسكرية للقوات الأميركية خلال محاولته العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وأجبرها على مغادرة المنطقة".

ووفق الوكالة ، كان أهالي قريتي تل الذهب والصالحية بريف الحسكة الشمالي اعترضوا أمس الجمعة رتلين للقوات الأميركية.

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