«الوكالة الأوروبية للأدوية» توافق على حبوب «فايزر» المضادة لـ «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للعقار المضاد لفيروس «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة «فايزر».

وكانت «فايزر» قد أعلنت، الثلاثاء، أن التجارب على عقارها المضاد الجديد «PAXLOVID»، الذي يتم تناوله عبر الفم، قد أظهر نتائج إيجابية واعدة، وأنه فعّال في تقليل خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%. وشملت التجارب 2246 شخصًا من البالغين، حسب «العربية».

وأضافت أنها شاركت هذه البيانات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كجزء من التقديم المتواصل لترخيص استخدام الدواء في حالات الطوارئ.

وعقار «PAXLOVID» هو علاج مضاد للفيروسات لمثبط الأنزيم البروتيني في فيروس «كورونا»، تم تطويره ليُعطى عن طريق الفم؛ بحيث يمكن وصفه عند أول بادرة للعدوى أو عند الوعي الأول بالتعرض، ما يساعد المرضى على تجنب المرض الشديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة.

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