الكويت..منع جميع الوافدين من تجديد «الليسن»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

على خطى أزمة «وافدي الستين» كما باتت تعرف إعلاميا، «بات كل الوافدين في الكويت ممنوعين فجأة من تجديد رخص القيادة في الوقت الحالي»، في انتظار وضع آلية تحيّد غير المستوفين للشروط وسحب «الليسن» منهم.

القرار الذي بدأ تطبيقه بشكل غير معلن قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص، صدر علناً بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف.

ونقلت صحيفة «الراي» عن مصادر أمنية «أن القرار يشمل جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة، حيث توقفت إدارة المرور عن استقبال معاملات التجديد وغيرها، محذرة من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري، فضلاً عن تضرر المواطنين أيضاً بشمول القرار السائقين والعمال لديهم في حال كانت رخصتهم منتهية حالياً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news